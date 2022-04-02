網傳套現消費券　5000蚊變3500元　網民：食水咁深

港府早前在《財政預算案》宣布再推電子消費券，金額為1萬港元，並於4月分批向市民派發。近日有人似看準財路，配合本月消費券在網上發貼，推出「現金套現」，惟兌換率似乎強差人意，觀乎貼文所指，套現5,000港元消費券，1人可獲3,500港元現金，而4人同行則每人獲3,980港元。「現金套現」貼文遭網民一致批評「食水咁深」、「4人成團每人都要蝕一千」。

貼文配以政府消費券計劃的宣傳圖片，更曉之以理，指「疫情嚴峻，袋現金最實際」，並貼心地提供付款方式「港鐵站交易，付款成功，即pay現金」，又留下通訊軟件WhatsApp連接作聯絡方式。

惟所謂「現金套現」需預先登記，並聲稱接受微信、支付寶，以及「Tap＆Go」拍住賞付款，但八達通則「免問」。貼文除寫明1人及4人可套現的金額外，2人及3人則每人分別可獲3,680港元及3,880港元現金。

「套現」廣告一出，即引來大批網民留言，均對貼文提及的套現兌換率做出一面倒批評，指「食水好深」、「搵佢套現嘅真係要檢查下智商」；已有人表示此類「套現服務」或屬違法，應報警處理；甚至有網民以逆向思維指出，「咁一定有人出(套現)4,000(港元)頂爛市」。