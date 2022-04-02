議員學者敦促　特首高官及其家屬應棄外籍避嫌

特首選舉將於5月8日舉行，提名期亦如期於明日（3日）展開。然而，「末代港督」彭定康早前在英國上議院發言時，曾批評歷屆香港特首、其家人或現時多名官員都擁有外國護照。情況反映他們仍為自己留有後路，各界促請特首、高官、法官、立法會議員、行政會議成員，甚至紀律部隊尤其警隊人員及其家屬均應放棄外國國籍。其中有學者認為特首及問責官員，最低限度其配偶不能擁有外國居留權及外國物業，並要求署長和常務秘書長等級數的官員亦須跟隨有關做法。另有議員則指出，為考慮公眾觀感，特首或高官以及其家人應放棄外國國籍。

英國上議院2月中就放寬港人BNO簽證的申請資格進行辯論，前港督彭定康促請政府接納有關修訂案，發言時指出，歷任香港特首，甚至是繼任的每一位特首，不是自己持有外國護照，就是其家人擁有有關護照，包括現任特首林鄭月娥及前任特首梁振英在內。相反，在香港被控告或關押的年輕人卻沒有。彭定康續指，香港紀律部隊內亦有不少人持有雙重國籍，包括警隊內的人員，這也顯示一個令人不快的悖論。他形容這些人猶如叛徒，促請英國政府接納修訂案，糾正問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，身為特首及問責官員，最低限度其配偶不能擁有外國居留權及外國物業，否則與外地關係千絲萬縷，很容易因為外國財產被凍結、有可能被取消外國國籍的條件下，作出危害香港或國家安全的事情。陳又稱，雖然特首未必可說服子女，但若然特區之首都無法說服配偶留港，則難以說服香港人才留港服務。對於公務員的外國國籍問題，陳偉強指署長、常務秘書長等級數的人員，自身不應持有外國國籍之餘，配偶都應被禁止，否則處理涉及國家機密文件等情況時，容易出現國家安全漏洞。

議員則指出需要考慮公眾觀感問題。本身是大律師的議員容海恩指，如特首、高官的家人有海外居留權，會構成公眾觀感問題，雖其家人放棄與否是個人自由，但身處高位的從政者亦需令市民感受其愛國程度。對於現時未有法例規管公務員的雙重國籍問題，容指出愛國者治港現時是敏感話題，建議禁止公務員持有外國國籍。長遠而言，如雙重國籍問題受中央重視，就應與中央商討後再作出適當決定。另一名身兼律師的議員周浩鼎則認為，政府需考慮公眾觀感問題之餘，亦要考慮風險管理，包括如持有外國資產時，面對外國制裁應當如何處理。