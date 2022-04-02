今增4475新冠確診　包括2189宗快測呈報　18宗輸入病例

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(2日)公布，過去一日新增2,286宗核酸檢測確診個案，2,189宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。換言之，本港單日4,475宗確診個案，當中包括18宗輸入病例。第5波疫情至今累計個案共1,155,082宗，其中727,543宗為經核酸檢測確診、427,539宗為快測呈報。

另外，過去一日呈報多116名患者離世，其中有99人於公院病逝，最大109歲，42人來自院舍。第5波疫情累計7,848人病亡，總體死亡率0.68%。

張竹君表示，由衞生署公共衞生化驗服務處分析的1,316宗確診個案中，沒人感染Delta變種，另有1,263宗染Omicron，有53宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。另外，昨日(1日)無新增院舍出現爆發，而在現有爆疫院舍中，就增加少於100多宗院友及10多名員工確診個案。

在18宗輸入個案方面，分別涉及菲律賓、新加坡、瑞士、西班牙、英國、泰國、阿聯猶的抵港人士，當中英國有1人。13宗於昨日抵港，另外5宗是較早前抵港，其中2人為美國到港的機組人員。另因EK384航班有4名到港人士染疫，當局會引用有關條例，禁止該阿聯猶客機由明日(3日)至下周六(9日)期間，由杜拜或曼谷飛抵香港。她又指，基於港府早前撤銷禁飛令，相繼有人抵港，故有輸入個案會是預料之中。

有關2月時有兩名荷蘭到港旅客染出Omicron BA.1及BA.2的複合病毒，張表示經與港大教授了解後，發現誤以為該複合病毒等於Omicron XE，但其實病毒有不同種類，而涉事兩名旅客的病毒並非來自英國的XE；而本港之後未有發現該複合病毒，認為新複合病毒暫對本港構成較大威脅，但仍須密切留意。

至於疫情趨勢，張指現時情況慢慢回落，有向下趨勢，但數字仍是「幾千幾千」，如果社區人流增加，仍有機會回升。