添116名確診者離世　累計8061人病亡

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(2日)公布，新增116宗醫管局呈報死亡個案，包括99人昨日(1日)離世，包括59男40女，年齡介乎47歲至109歲，當中有42人來自院舍，有57人無打針、有22人已打1針、18人已打2針，2位打了3針；當中有89人為65歲以上長者；加上早前錄得53宗的非醫管局死亡個案，第5波截至目前共有7,848名死者，整體死亡個案涉3,188女4,660男，病死率為0.68%。若連同頭4波疫情的213名死者，病亡人數已達8,061。

何表示，由於數據滯後，3月3日至3月31日期間再有17名病人離世，包括8男9女，年齡介乎64至98歲。過去一日再多1,439人出院，另有2名病人入院後揭染疫，其同房的3人列緊密接觸者；至今有共21,225名醫護確診新冠肺炎，其中19,056名員工已康復及返回工作崗位。

另外，昨日有4名較年輕死者均有癌症，分別是59歲男、57歲男、47歲男、49歲女，他們分別有淋巴癌、肺塵埃沉着病、肺癌、擴散小腸癌、血癌。何續指，過去24小時新增15名病人情況危殆，目前有27人情況嚴重，79名危殆病人於深切治療病房留醫；現時共有10,138名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

何表示，醫管局現時運作的亞洲國際博覽館有8、9、10、11號場館，內地醫療團隊近一至兩周已到亞洲國際博覽館幫手，所以處理有人數目已增至400名患者。會繼續增加接收病人數目，現時仍有床位，由於社署運作中的部分場館即將交還亞洲國際博覽館，醫管局暫時不會進註，但會密切留意疫情發展，再考慮會否利用相關場館接收病人。