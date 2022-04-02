兩患者感染新冠複合病毒　衞生署澄清非Omicron XE個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(1日)曾表示，本港今年2月初於機場發現Omicron變種XE病毒株的相關個案，惟東網晚上獲衞生署回覆指，涉事旅客並非感染XE。張竹君今日(2日)在疫情記者會表示，經了解後發現自己對複合病毒有誤會，並澄清兩名旅客所染病毒並非來自英國的XE病毒。

張竹君表示，今年2月兩名荷蘭到港旅客驗出Omicron BA.1及BA.2複合病毒，經與港大的潘烈文教授了解後，才發現自己誤以為該複合病毒為Omicron XE。她又指，本港雖然之後未有發現Omicron XE的個案，暫時來說對香港未有太大威脅，但仍須密切留意，認為不覺得要即時公布或更改措施。

被問到為何2月的發現至本月才公布，張表示新冠病毒不斷改變，而當局有監察系統，各大學亦有做基因分析。因此如有新變種病毒，不會每個都公布。至於混合病毒會有甚麼病徵，張指兩名患者與其他人沒有分別，至於世衞指XD、XE仍在研究中，傳播力、徵狀等仍有待分析。