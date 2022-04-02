掃蕩屯門鐵皮屋百家樂賭檔　拘主持及賭客共7人

警方發現近日有不法分子看準因應疫情而實施的處所停業令，利用一些比較偏遠而隱蔽的處所，違規經營非法賭場。 為了增加警方執法難度，不法分子利用天然屏障，即附近大樹作為遮擋，令警方觀察及搜查增添不少障礙。

屯門警區特別職務隊根據線報及經深入分析及調查後，鎖定楊小坑一間鐵皮屋，昨日(1日）下午約5時半聯同屯門警區刑事部及青山分區軍裝人員突擊搜查，並搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。

行動中，人員拘捕一名21歲姓徐男子，涉嫌「管理賭博場所」；另外5名年齡介乎45至64歲男子涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；一名67歲姓梁男子則同時涉嫌2罪被捕。人員共檢獲一張百家樂賭枱、一部電腦、3部電視屏幕、約9萬港元籌碼及4000港元賭款。所有被捕男子已被扣留調查。相關人士亦同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。

鐵皮屋面積只有約500呎，環境極度擠迫，衞生情況十分惡劣，增加新冠肺炎病毒傳播的風險。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬港元及監禁9個月。

警方提醒市民，疫情嚴峻，為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。