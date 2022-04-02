政Whats噏：何珮珊率同僚派抗疫包　向弱勢社群傳遞關愛

海關關長何珮珊(右二)、仁濟醫院現屆主席葉恭正(右一)及上屆主席黃楚淇(左一)，攜手將支援抗疫包送到荃灣區劏房戶手上。

第5波疫情雖稍有緩和，但香港海關義工隊從未鬆懈，今日(2日)海關關長何珮珊、副關長陳子達及助理關長黎流栢所率領嘅海關義工隊20名人員，聯同仁濟醫院支援抗疫團隊走訪社區，並前往基層家庭、獨居或雙老長者嘅居所，親手送上由仁濟醫院董事局贊助嘅支援抗疫包，發揚愛「海」送暖，「關」繫社會嘅互助精神，積極實踐社區義務抗疫工作。

是次抗疫送贈活動名為「仁濟•愛海顯關懷」，皆因「仁濟」同「海關」兩個主辦單位名稱。海關關長何珮珊話，自前年疫情爆發以來，香港海關不但一直堅守崗位，嚴守口岸第一道防線，更走在抗疫最前線，全力配合政府肩負抗疫主體責任嘅工作，積極於口岸協助落實「外防輸入」及「內防輸出」嘅抗疫政策。海關亦本著「以人為」嘅精神，全力參與政府嘅社區檢疫隔離工作，管理全港最大規模嘅元朗潭尾方艙醫院，即是其中一例。

至於執行政府抗疫任務以外，海關亦不忘將腳步邁向社區不同角落，積極參與義務抗疫工作。何珮珊就指佢同海關高層及義工隊成員，與仁濟醫院董事局聯手向基層市民、弱勢社群送上溫暖，傳遞關愛，燃點希望，眾志成城為抗疫作出貢獻。

參與活動嘅仁濟醫院董事局副主席孫蔡吐媚，就指仁濟緊急撥款1000萬港元所成立嘅「仁濟抗疫基金」，由2月開展派發抗疫包行動，為確診者、基層家庭、獨居或雙老長者送贈急需嘅抗疫物資，而今日喺陳恒鑌議員團隊協助下，服務範圍更擴大至荃灣區有需要嘅劏房戶，以支援大家渡過困境。孫太又重申仁濟將繼續與社會各界合作，幫助社會上有需要人士，齊心抗疫。