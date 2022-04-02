居院舍外母確診延遲送院離世　市民狠斥港府「三無」抗疫

第5波新冠疫情染疫者死亡大增，殮房遺體儲存空間一度不敷應用。今日(2日)到富山殮房領遺體的市民蔡先生憶述，老人院舍有長者確診後未康復已返回院舍，令其外母受感染，卻不獲處方任何藥物，直到3月7日，他接獲老人院致電通知，其外母情況十分嚴峻，院舍已協助召喚救護車，惟蔡指出當時「等好耐先有車」，其外母送抵醫院約2、3小時後便已回天乏術。他批評政府「唔踢唔郁」，沒有未雨綢繆，要到疫情「殺到埋身」才施施然作出反應，更直斥「整個政府無能、無應變方案、無居安思危」，導致超過7,000名確診者病逝，認為當局應向該些死者家屬公開道歉。

蔡先生表示其外母於3月7日離世後，直到今日才可到富山殮房領屍，當中相隔將近1個月時間，他認為當局並非「今日先知死好多人」，質疑為何沒有一早增加人手及設施，加快處理遺體。而整件事更令他倍感失望，直指當局草菅人命，「逾7,000名確診患者死亡，一直無得入院睇病，要到死先可以入院」。

他認為，疫情至今超過2年，質疑本港醫療系統為何對確診患者的死亡仍束手無策，「(政府)諗都無諗過如果疫情爆發可以點做，一爆成個醫療系統就崩潰，搞到確診者要居家隔離，確診長者所謂輕症就繼續留院舍，搞到不斷交叉感染，結果斷送人命」。

蔡先生續稱，港府於疫情期間一直對院舍的防疫政策十分嚴謹，「家屬長期不能到院舍探訪，咁點解機師空姐就可以免檢疫，(政府)到底有無腦？」他形容今次政府處理整個疫情的方式「不知所謂」，「整個政府無能、無應變方案、無居安思危，死7,000多人先講內地有醫護援港，講得衰少少，都死得七七八八啦」。蔡太亦認為，港府現時每日公布疫情數字已毫無意義，根本是「不承認自己有問題」，「期望政府公開向7,000多名死者家屬道歉」。

過往一直支持政府的蔡先生坦言「但現在我無話可說，成個政府劣積斑斑」。他續指，當日在醫院外母過身前，醫生有詢問家屬是否想見最後一面，「講得好清楚如果見會好高危，有機會確診，但如果想的話都可以見一面，感覺醫護好有人性，盡忠職守」，又批評「完全理解不到政府做緊咩」。而蔡太狠斥「政府根本唔知道醫護人員有幾慘、有幾辛苦，唔知道殮房有幾多屍體等待處理」。