今增25廈納強檢名單　分布荃灣黃大仙觀塘等多區

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有25個指明地方被納入強檢名單！政府今日(4月2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(4月3日至4月4日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.馬鞍山頌安邨頌德樓

2.大埔富善邨善美樓

3.藍田興田邨彩田樓

4.沙田駿洋邨駿時樓

5.黃大仙竹園北邨桐園樓

6.青衣青華苑華豐閣

7.沙田禾輋邨民和樓

8.大埔富亨邨亨耀樓

9.上水天平邨天明樓

10.粉嶺嘉福邨福安樓

11.屯門蝴蝶邨蝶聚樓

12.牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

13.觀塘順利邨利康樓

14.黃大仙竹園南邨富園樓

15.土瓜灣馬頭圍邨夜合樓

16.大圍豐盛苑華盛閣

17.葵涌安蔭邨嘉蔭樓

18.牛池灣彩虹邨金漢樓

19.屯門新圍苑新賢閣

20.屯門青河坊2號麗寶大廈

21.沙田博康邨博智樓

22.荃灣祈德尊新邨C座

23.薄扶林華富(二)邨華興樓

24.筲箕灣東濤苑曉濤閣

25.天水圍天祐苑祐泰閣