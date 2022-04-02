70歲以上長者及特定群組獲免費檢測　未打針教職員改7天1檢

新冠肺炎疫情未平，食物及衞生局今日(2日)宣布，將為高風險、高暴露的所有70歲或以上長者及特定群組，於社區檢測中心及流動採樣站提供免費核酸檢測服務，並維持至4月底。另外，因應教育局已修訂未接種第1劑疫苗的學校教職員的檢測規定，合資格的學校教職員改為每7天可到社區檢測中心進行1次免費檢測。

除此之外，社區檢測中心會繼續為已完成接種疫苗的安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，可每7天接受1次免費自願核酸檢測服務，以及公眾街市、持牌小販可每28天接受1次免費檢測服務。政府又指，醫療系統為長者提供醫療支援及治療的能力已大幅提高，政府亦已採購足夠劑量的新冠口服藥，供患者於發病早期使用，以大幅減低重症或死亡風險。

一般而言，只有已接種新冠疫苗或因健康原因而不宜打針的特定群組人士，方合資格於社區檢測中心免費接受檢測。他們必須出示有效的醫生證明書/疫苗接種紀錄/身份證明文件。換言之，如非因健康原因而不宜接種疫苗，相關人士必須自行繳付240港元的檢測費用進行定期檢測。

為顧及長者需要，政府會於全港各區約100個社區檢測中心及流動採樣站，為所有70歲或以上長者提供毋須預約、由專業人員採樣的免費核酸檢測。與此同時，政府會繼續定期為屬於高風險高暴露群組的個別行業從業員，進行大規模檢測不論是否已完成接種疫苗，所有特定群組人士的定期強制檢測均須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，有關安排適用於相關行業的所有全職及兼職員工。

由於特定群組人士感染風險較高，只有在過去1個月內曾經檢測而確診者，方可獲豁免暫時毋須進行上述定期強制核酸檢測，包括衞生署已記錄的核酸檢測確診個案及已向衞生署申報的自行快速抗原測試的確診個案。