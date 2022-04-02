政Whats噏：搵人填補空缺　黃定光向阿仔埋手

疫情重挫經濟市道，但唔代表招聘方面會得心應手。前議員黃定光(象哥)近年涉足餐飲界，同幾位股東合夥經營中菜館，然而負責掌舵嘅總經理突然離職，霎時之間要物色人選填補崗位可謂非常困難，結果象哥就向自己嘅兒子黃重勤(Johnson)「埋手」，要佢放棄原來嘅「筍工」，轉行從事好難吸引後生仔入行、出咗名辛苦嘅飲食業。

象哥話佢有份入股嘅中菜館，開業之時正值2019年嘅社會運動，跟住就輪到爆發疫情，經營狀況長期陷於低谷，原來嘅總經理某日突然話要請辭，理由係睇住中菜館個個月係咁蝕錢，自己都唔好意思再支人工喎！象哥於是問其他股東可否推薦人選填補空缺，結果大家嘅答案都話冇。象哥就惟有打Johnson嘅主意，要佢轉行嘞。

之不過，加拿大留學歸來嘅Johnson，16年來都係受僱於一間生產電動工具嘅上市公司，朝九晚五薪優糧準、一個禮拜返五日工，豈會樂意轉行至工時長、假期少嘅飲食業呢？象哥話初時Johnson確係唔願意，惟有使出身為父親嘅威嚴，又指自己喺呢間中菜館嘅股份最終都係由佢承繼。象哥話明白隔行如隔山，所以佢會鼓勵Johnson多向業界老行尊請教，又建議佢同廚房師傅往其他食肆品嘗菜式，睇吓有無值得借鏡之處咁話。