政府批准4.3至5.8期間　豁免特首選舉相關聚集

第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由明日(3日)開始，至本月16日結束。政制及內地事務局今(2日)晚表示，在新冠肺炎疫情下，當局會根據《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)有關條例，並考慮到選舉的特殊性，准許「行政長官候選人」在4月3日至5月8日期間，與選舉委員會委員及公眾之間舉行與選舉相關的聚集活動，但候選人前提必須遵從口罩令及疫苗通行證等有關措施。

港府指出，根據《第599G章》，政務司司長如信納進行某群組聚集/多戶聚集，鑑於有關個案的情況極其特殊，在其他方面符合香港的公眾利益，即可准許有關聚集。另考慮到行政長官選舉的特殊性，政務司司長已行使有關權力，准許「行政長官候選人」在上述時間舉行有關群組聚集及／或多戶聚集。

獲准許情況包括，由4月3日起至4月23日(或候選人資格審查委員會(資審會)就行政長官選舉候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定)期間，「行政長官候選人」(即任何曾公開宣布有意參選的人士)獲准許舉行與選委會委員之間與選舉相關的聚集。然而，若某聚集最終並沒有任何選委會委員出席，則不屬獲准許的聚集。

同時，在4月23日(或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定)至5月8日期間，「行政長官候選人」(只包括獲資審會裁定提名有效的人士)獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集。而有關准許只適用於在受《第599G章》規限的公眾地方內進行的室內聚集，而不適用於戶外的群組聚集。

此外，政務司司長如認為有必要，可對任何准許附加條件，以減低疫情傳播的風險。條件包括參與人士在入場前必須量度體溫、在活動期間必須佩戴口罩、不可提供食物或飲品等且聚集須恪守《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)、《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)及疫苗通行證的適用指引等。

當局重申，在完善選舉制度下，行政長官候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且上述5個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。豁免行政長官候選人與選委會委員的聚集，可確保委員在作出提名及投票時，對候選人有充分的認知，以作出符合社會整體利益的決定。同時，候選人需要進行競選活動宣傳其政綱和理念，遂有必要及符合公眾利益等考量下作出有關豁免。