衝鋒警旺角第3日設路障再有收穫　19歲仔涉4宗罪被捕

西九龍總區衝鋒隊警員一連3日凌晨零時許，在旺角同一地點設置路障截查可疑車輛，3日拘捕3名犯罪份子。今日(3日)凌晨1時許，衝鋒隊警員在旺角登打士街與廣東道交界截查可疑車輛。期間一輛載乘3男1女平治房車駛至，男司機見有警察路障欲將車駛走，但被警員喝停。

警員搜查房車初時無異樣，其後於車尾箱檢獲一個不屬於該車的車牌，隨即翻查車牌登記資料，發現該車牌與荃灣一宗案件有關，案中一名車主指車牌遭人偷去。與此同時，在場被截查的房車姓沈(18歲)男司機，並無持有有效駕駛執照，早前亦涉及一宗無牌駕駛案件。

據了解，被截獲的房車行車證過期，並屬於該名19歲司機自己購買擁有，惟因他並無持有有效駕駛執照，警員遂以「無牌駕駛」、「駕駛時無有效第三者保險」、「駕駛時無展示有效行車證」及「盜竊」4宗罪將其拘捕帶署扣查，而同行的2男1女(14至16歲)亦帶署查問。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

據悉，警方一連3日在上址設置路障，上周五(1日)亦截獲一輛毒品快餐車，當時檢獲約3.5萬元毒品，車上姓馮（28歲）男司機涉嫌「販毒」被捕。翌日(2日)凌晨，於同一路障截查一輛Tesla電動車，搜獲5包共重約37克懷疑大麻花，市值約7,600港元，拘捕一名姓余(27歲)男司機。