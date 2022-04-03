酒店賓館過渡屋先導計劃年期短　住客擔心無屋住要瞓天橋底

公屋起得慢，人所皆知，過渡性房屋成爲另一出路。適逢疫情夾擊，酒店業及基層齊齊叫苦，政府為撲火，推出酒店及賓館過渡性房屋先導計劃。踏入1周年，計劃已批出逾700間房，進度看似理想，惟暗藏隱憂。有負責營運的機構稱，計劃備受基層歡迎，認爲政府應借第5波疫情，趁機「綁死」賓館，加碼擴張計劃如房間數量等，以免疫情回穩，旅遊業暢旺，便沒有業界問津。另有住戶憂計劃明年結束後：「唔止由賓館搬返去劏房，而係冇屋住，要瞓天橋底！」，促政府延長計劃年期。

運輸及房屋局獲關愛基金撥款9,500萬港元，去年推出先導計劃，資助非政府機構營運酒店式過渡屋，計劃於去年4月1日開始接受申請，以800間房為目標。該局月內檢討計劃，預計第3季完成。截至3月31日，計劃批出約56間賓館及酒店共730間房，達標率逾90%，當中約半集中在油尖旺，資助額涉及9191.6萬港元。

營運其中13間賓館的香港社區組織協會稱，打算第3季再申請，營運更多賓館。組織幹事吳衛東說，計劃以疫情及市場需求主導，若疫情放緩，能夠通關，屆時旅遊業將再次暢旺，料業界參加計劃意欲銳減。他建議政府加碼，擴展愈多目標房間愈好，同時延長計劃年期。

由社協營運的尖沙咀如一酒店屬首批參與者，營運期兩年。69歲的廖先生自上年7月開始入住，換言之，最遲明年7月便要搬走。原從事洗碗工作的他坦言，由疫情爆發至今一直失業，只能領取綜援度日，每月「掹掹緊」，遑論儲蓄。輪候公屋兩年的他說，明年合約期屆滿後，相信距離獲派公屋仍有一段時間，因應上址環境舒適，鄰近港鐵站，曾提早打聽同區的重慶大廈劏房，單人房月租8000港元，為目前租金的兩倍。他感到惶恐：「打定輸數無處容身，已經搵定天橋底啦！」先導計劃年期太短，他盼政府與酒店業商討，延續計劃，讓基層有屋住。

香港旅館業協會創會會長梁大衛認爲，業界因第5波疫情前景暗淡，預計未來3個月將現賓館倒閉潮，料至少有50間賓館結業，建議當局盡快擴展計劃，拯救業界及基層於水深火熱之中，達致雙贏局面。若政府現階段與業界磋商，他估計至少有500間賓館有興趣參加，提供3500間房。

他又明言：「冇水晶球預計1年後嘅事，但預計疫情回穩，經濟逐漸復甦後，未必有業界願意參加計劃，政府打鐵要趁熱。」