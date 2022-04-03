工廈改裝過渡屋料年中零的突破　或於觀塘荃灣屯門

酒店過渡性房屋「遲起步，卻走在最前」，反觀工廠大廈改裝作過渡性房屋推行逾3年，計劃繼續「捧蛋」。原本首幢工廈改裝作過渡屋去年告吹後，運輸及房屋局至今未有新申請。另有消息稱，當局正接洽數位工廈業主，料最快年中出現「零的突破」，首批工廈過渡屋或有望坐落於觀塘及荃灣等地。

消息人士解釋，工廈改裝作過渡屋有一定難度，不但要符合規劃署指引，亦需具備包括防火、建築物條例及採光等多個條件。考慮到居民健康及身心需求，工廈首要不能太殘舊，最理想為設計呈長方形，以便採光。

每個非住宅樓宇改裝的過渡性房屋單位資助上限為55萬港元，消息人士說，利用公帑需謹慎，無意加大資助額，但已放寬資助額可用作支付租金，認爲有吸引力。活化後的工廈只需幾個月時間改裝，便可安排居民入住，現有數個商討個案，工廈位於觀塘、荃灣及屯門，當局正檢視有關可行性，預計第2至3季有公布。

政府早於2018年施政報告公布工廈改建過渡性房屋計劃，持續約年多維持「零的申請」，直至2020年提出首個項目將落戶觀塘大偉工業大廈，並批出上限6150萬港元撥款，提供116個單位，本料今年首季入伙。惟去年底，因營運的非政府機構與工廈業主，在租金及租期上無法達成共識，難以令租金水平設定在基層可負擔的價格，加上租期過短，令計劃最終觸礁擱置。