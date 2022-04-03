東方日報A1：新冠8000亡魂　淒冷清明　難消恨

清明將至，新冠疫情累計死亡個案逾8,000宗，一眾需為逝者籌辦喪禮的家屬面對重重難關，在親人彌留日子，不能見最後一面。即使早前的問題，例如殮房不足、棺木供應受阻等逐漸得到紓緩，但出殯仍需大排長龍。有殯儀業界直言，主因是接收新冠死者的殯儀館有限，昨日預訂的話，最快都要等到下月初才有場地，而不少家屬想後事做足程序：「做得好好睇睇，始終過身的是親人，不想求其。」另有殯儀業前線員工批評，因港府之前掉以輕心，造成災難性後果，但各部門仍以官僚態度應對，「這個時候離世的人死都無尊嚴！」淒冷清明難消逝者恨。

中盛殯儀負責人盧銘向本報表示，經過早前的困境後，現時情況有多少紓緩，包括棺木供應增加、文件批出加快、火化爐增加運作等，舊問題有改善，但對出殯的輪候時間幫助不大，因現時主因在於殯儀館地方不足。有不少家屬始終不想「求其」，坦言：「死的那位是親人，有不少家屬都想做足程序」，惟現時只有兩、三間殯儀館願意接受新冠死者舉辦喪禮，導致有不少遺體仍然堆積，業界壓力爆炸，做到無假放。

若家屬希望瞻仰遺容的話，他透露，即使昨日能夠預訂到場地，最快都要等到5月5日。他建議家屬訂場地以3小時完成法事，省卻守夜等儀式，可加快出殯；又建議政府加長殮房及火化場營運時間，始終可以幫忙消化一批人，但都只是小部分。

有從事殯儀業逾10年的前線員工批評政府，業界多次要求加開火化爐，但不獲回應，亦因政府掉以輕心，造成現今災難性後果：「問晒所有老前輩，都未見過好似現時咁惡劣！」清明節多區實施特別交通安排，原意是減少拜山人數，減輕交通擠塞，惟現時卻變成「阻人出殯」，因為火葬場就在墳場裏，卻不許家屬乘坐的士前往火葬場，他向相關部門查詢，僅獲對方回覆稱：「你叫靈車兜多你一轉囉！」他不滿官僚態度對市民百般刁難。

至於為應對死亡人數增加，和合石火葬場新建成的7號及8號火化爐提早於4月7日起投入服務，每天合共可額外提供22節火化時段。昨午現場所見，步入禮堂的位置已經裝修好，而地牢方面則傳出施工聲音，仍有工人趕工，而職員透露，新建造的兩個火化爐位於地牢位置。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：