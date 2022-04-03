630萬名合資格市民　4月7日獲發首階段消費券

財政司司長陳茂波今日(3日)表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券。使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至10月31日、金額5,000港元的消費券。

陳茂波表示，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在4月7日收到新一輪消費券。市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000港元的消費券。他們可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。因應現時八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000港元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取。換句話說，該4,000港元消費券可通過多次拍卡全數領取。

與去年消費券計劃的安排一樣，市民使用八達通卡進行本地消費時，屬消費券適用範圍的消費項目會被自動計入「合資格消費」總額。市民只要在5月至10月期間的「合資格消費」累積總額達4,000港元，便可在下一個月16日獲發尾期1,000港元消費券。換言之，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4,000港元，市民最快可在6月16日收到尾期的1,000港元消費券；但最遲須在10月底前達到，便可在11月16日拍卡收到尾期消費券。

政府提醒市民，由於疫情仍然嚴峻，請市民消費時務必嚴格遵守防疫措施。消費券的使用期長達7個月，有效期至10月31日，大家毋須急於外出消費。透過八達通收取消費券的市民，毋須急於在發放首幾天到上述地點領取，亦可盡量使用八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

去年成功登記消費券計劃、但有關儲值支付工具帳戶已失效卻仍未更新登記的合資格市民，仍然可遞交更新申請，但必須是以同一儲值支付工具的另一個帳戶登記以領取消費券。由於處理需時，相關市民收取消費券的日期將會遲於4月7日，具體情況會另行通知。