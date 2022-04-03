內地供港鮮活食品充足　昨菜心及白菜批發價稍貴

昨日經內地供港的菜心及白菜批發價稍有上調。

政府今日(3日)表示，昨日(2日)由內地進口本港的鮮活食品應充足穩供應定。根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量近2,300公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為756公噸。菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤14.4港元及8.6港元，較上周五(1日)的14港元及6.4港元上升。

批發市場的雞蛋供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約42公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾16萬隻，而本地屠宰的活雞約1.2萬隻，供應充足。

在食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界按政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用，2月底食米的備存貨量2.9萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。