公院現有9000新冠病人接受治療　高拔陞指病床壓力大大降低

第5波疫情未了，政府今日(3日)繼續召開抗疫記者會，醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局現正治療9,000名新冠病人，當中5,000名已經轉為沒有確診，只因其他長期病患而須留院觀察，病床壓力已大大降低。在重症方面，現時只有150名病人需要使用呼吸機，顯示重症和死亡個案下跌，而現時新冠病人安排入院時間亦大大縮短。

針對讓長者接受治療，他指熱線已開通至188條線，而現時每天平均有800人致電熱線，相比高峰期的每天3,000人大幅下跌。他又指同事亦會主動聯絡核酸檢測呈染疫的長者，了解他們會否需要協助。

在口服藥物方面，他表示已運用了23,000劑次的藥物，而為了進一步改善服務，醫管局亦在私家醫院內設藥物派發點。他強調，市民即使未滿60歲，或症狀輕微，在病徵出現的5天內，亦應主動求醫接受藥物治療。

行政長官林鄭月娥在會上表示350萬個防疫服務包中，已派發了130萬個，希望在一周內完成，將先分發至基層市民，並會因應家庭成員人數，多向他們派發一個。她又強調，檢測包內亦有快速抗原測試包，呼籲市民在4月8、9、10日進行快檢。

她又提及行政長官選舉提名期今日開始，對於被問到因社交距離措施，如2人禁聚令及禁止兩個以上的跨家庭聚會，將對行政長官候選人接觸選委，展述政崗上出現困難，但考慮到特首選舉的重要性，政務司司長會就相關規例將有所豁免。她又重申，在適當時候會公布其參選個人意向，但今日並不是適當的時候，着大家再等待一下。