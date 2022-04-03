林正財指暫託中心中西治療效果正面　部分中藥註冊輸入有困難須解決

身兼安老事務委員會主席及行會成員林正財今日﹙3日﹚在電視節目表示，啟德郵輪碼頭暫託中心已啟用的400張病床，至今收治數十名院舍長者，正接受中西藥結合治療，效果正面，他指，暫託中心的中醫與老人科西醫一起會診，能做好患者的隔離治療及復康，同時透過中醫的推拿技巧，解決暫託中心的職業治療及物理治療師不足問題。他又提到，本港有足夠的中醫師，應付暫託中心的需求，但部分中成藥及中草藥的註冊及輸入面對困難，希望當局盡快解決，協助建立更齊全的中西醫治療方案，應對疫情。

政府抗疫記者會今日(3日)召開的抗疫記者會亦主要交代中西醫結合治療方面，強調要優先照顧長者的需要。食物及衞生局局長陳肇始表示，內地中醫藥專家來港考察，專家和本地醫療人員交流和討論、研究本港中醫藥發展、考察方艙醫院等，希望提升本港運用中醫藥抗擊疫情的能力。

陳肇始指，醫管局亦在本年初開始在亞洲博覽館新冠治療中心加入中藥治療，並有中醫隊伍協助，判斷病人最適合的治療方法。另外，在暫託中心方面，陳表示浸會大學中醫學院及香港大學中醫學院為長者診療。她又指，至今已派發930萬盒中央援港的中成藥，最主要透過防疫服務包派發，亦會向院舍和透過義工團體派發。