院舍一個月獲批輸入逾2千名護理員 羅致光：仍缺約1.1萬人

勞工及福利局早前決定將「補充勞工計劃」的3個月時限放寛，讓院舍可因應需要彈性批准輸入護理員的數目及容許資助服務單位申請等。該局局長羅致光今日(3日)指，截至本月1日為止，勞工處已接獲415宗申請，批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員。他又指，現時院舍照顧行業缺乏約1.1萬名工作人員，單靠本地勞工，沒有可能滿足現在及未來的需求。

羅致光在其網誌指，近日有評論指，接受資助的院舍（安老院及殘疾人士院舍）的人手「沒有問題」，缺乏人手的只是私營院舍，令他十分驚奇。社會福利界討論院舍人手不足問題多年，討論主要是關於接受政府資助的院舍，而不同調查針對的都是非政府機構。他指，就算私營院舍可以從內地輸入勞工，但受到現時輸入勞工比例的限制，仍出現人手不足。

他又指，過去5年，透過「補充勞工計劃」在香港私營安老院工作的輸入護理員數目，每年由2,567人至2,860人不等。「輸入勞工」一直以來都有爭議，自從社聯於2012年進行安老及復康服務的人手調查以來，雖然已愈來愈多聲音要求容許非政府機構可以輸入外勞，當中仍有少數聲音對此有所保留。

社聯2012年的調查後，其中帶來的轉變便是政府在2014年4月推出措施，容許參與「改善買位計劃」的私營安老院，就其非買位部分可以透過「補充勞工計劃」申請輸入護理員。

羅指，第五波疫情下，大量院舍員工或其家人染疫，令到人手已極之短缺的院舍，在3月初的高峰期面臨崩潰。在2月21日，勞福局內部決定建議將有關計劃作有時限放寛，即暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員會，省卻4個星期的本地招聘，因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目及容許資助服務單位申請等。

在聽取勞顧會意見及獲得支持後，便在3月1日發出通告；亦會協助院舍本地招聘，以及獲再培訓局及訓練機構支持，提供職前三天密集訓練，以解燃眉之急。

羅指，院舍照顧行業現時約有4.5萬人，有近2成空缺，便即缺乏約1.1萬名工作人員，當中已不計算在私營院舍已輸入約2,800名護理員。安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求。

在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，是不可或缺的方法。長遠而言，改善院舍服務的環境、加強培訓與改善職業階梯、改善護理工作的形象、引入及更廣泛使用樂齡科技等等，都是必不可少，但不是可以一蹴即至。

上述都沒有計算現時嚴重短缺的資助院舍宿位，現屆政府千方百計增加未來供應所帶來的人力需求，以及將會在短期內向立法會提出法例修訂，改善院舍多項法定要求，當中包括人均面積與人手比例。

勞聯立法會議員林振昇、周小松，聯同牧師管浩鳴昨(2日)到勞聯英才賽馬會教育中心，了解「護理員訓練課程基礎證書」學員的培訓情況。身兼勞聯主席的林振昇表示，勞聯轄下有4個培訓中心，自上月28日已率先開展特別班，4個中心陸續開班，每班約有20名學員，最早於本月1日畢業，將陸續轉介學員就業。現時約有300位報名人士等候開班。

林振昇贊成政府酌情處理，讓培訓機構展開特別班，即時為有意投身安老行業人士做好準備。課程出席率達60%即可獲津貼，課程後培訓機構會為學員提供就業跟進服務，如就業轉介等，而現時院舍對於員工也有多項津貼令薪金提升，政府亦應該鼓勵安老院聘請再培訓課程畢業學員。不過，他認為行業要保持競爭力，日後也需要政府增加津貼、資助，幫助院舍善用樂齡科技，同時提升行業待遇，及豐富課程。