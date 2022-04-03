建造業實施第二階段疫苗通行證　4.14進入工地需打兩針

在第5波疫情爆發初期，多個地盤有工友染疫並造成傳播，建造業議會主席何安誠今(3日)表示，全港工地分兩個階段實施「建造業疫苗通行證」，第一階段已在3月14日實施，除獲豁免人士外，所有工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，須接種最少一劑新冠疫苗才可進入工地，並且需要在4月14日前接種最少兩劑新冠疫苗。

何安誠在發展局局黃偉綸網誌中提到，於3月推行了5次「建造業檢測日」，向業界派發超過50萬個免費快速抗原測試包，支援全港合共約1 400個工地、為超過15萬工友及工地人員同時進行檢測。

建造業疫苗通行證第一階段於3月7日開始試行，3月14日全面實施，除獲豁免人士外，所有工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，須接種最少一劑新冠疫苗才可進入工地。第二階段為4月14日，所有進入工地人士須接種最少兩劑新冠疫苗。至今99%的工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率亦高達95%。

何續指，在疫情最嚴峻時，全港工地僅有6萬名工友上班，至上星期已有10萬至11萬工友上班，生產力達到9成。