政Whats噏：鄭家朗時隔大半年終蒲頭　自掲去年已身處英國　

曾被指潛逃海外嘅前香港眾志副主席鄭家朗，儘管曾矢口否認，但終究難掩已經離港嘅事實，尋晚(2日)喺社交專頁貼文，承認自己已經身處英國。指離開香港嘅一年並不好過，目前正獨自生活嘅鄭家朗正每天經歷着對自己、對人生、對未來規劃嘅反思。佢又語帶感慨咁話，香港嘅現況並非天真嘅浪漫故事。

曾因眾志出售懷疑附有虛假產地以及效能聲稱嘅口罩，鄭家朗與幾位人士因涉嫌違反《商品說明條例》而遭到拘捕，儘管獲准保釋候查，但其後就多次流傳佢離港出走嘅消息，例如前年7月就有傳媒指佢潛逃台灣，鄭就解釋，只因家庭及私人事務一度短暫離開香港。鄭嘅社交網站喺去年6月17日之後就再冇更新消息，直至尋晚佢發文交代近況，話當大家看見呢段文字時，佢已經身處英國啦。

到底鄭家朗係透過咩途徑抵達英國呢？貼文內容並無提及，只係指過去一年出於種種原因，無法向各位交代自己嘅行蹤，只可以話離開香港嘅一年當中絕對談不上好過，每日隔岸目睹所愛嘅家鄉日復沉淪，已變得不似舊貌，覺得此刻無法身在香港同大家共同對抗，感到十分沮喪喎。

現時需獨自生活嘅鄭家朗話面對好多挑戰，小至每個夜闌人靜嘅獨處時間，大至美艷而使人哆嗦嘅雪路，都往往令人感到唔習慣。佢又指已同眾多移英港人一樣，對香港人血脈嘅認知及價值感到堪慮。認為保存小朋友對香港價值、文化及歷史認同都係困難而無可忽視，而教育就係海外香港人下一代能否保存上述價值嘅關鍵。而佢就同一批散居各地嘅港人共同編寫，附有桌上遊戲嘅連載故事為教材，期望藉此保留畀下一代自由思考、了解真相嘅權利。雖然教材嘅故事情節有啲陳腔濫調，但佢認為香港嘅現況，已無法同天真嘅浪漫故事嚟類比啦。