議員倡效新加坡　外傭抵港前接受檢疫　以減航班熔斷風險

第5波疫情下，港府曾維持長達約3個月的地區性航班熔斷機制，受禁飛令影響之一的菲律賓，數以千計的菲傭無法來港工作，出現「外傭荒」。不過有議員今日(3日)指出，即使禁飛令已於日前取消，熔斷機制仍影響外傭來港的進度，建議本港倣效新加坡，要求外傭抵港前接受檢疫；另安排外傭在機場打第3針，回復外傭正常供應。

香港僱傭代理總會創會會長林志雄指出，等待來港的外傭於2年疫情下大排長龍，有2020年已獲聘用的外傭，至今仍沒有辦法抵港。他稱，每當航班被熔斷，外傭已預訂的機票及檢疫酒店全部須重新預訂。外傭中介公司代表蕭淑清則認為，禁飛令是懲罰僱主，會令僱主失預算；外傭的檢疫設施亦不時更改，影響中介公司或僱主的相關安排，構成沉重壓力。

為回復外傭正常供應，解決「外傭荒」、跳工等問題，議員梁熙建議，本港可仿傚新加坡，要求外傭在抵港前已接受檢疫。他續指，新加坡去年7月起實行「安全引進外傭計劃」，參與計劃的僱主，其聘用的女傭到該國前，先要在自己國家隔離14天，並接受多輪新冠病毒檢測，令抵達新加坡後確診的外傭大減。若本港同樣推行有關措施，一來可在外傭登機前找出患者，減低航班熔斷的風險，另可穩守「外防輸入」的防線。

梁熙又建議，安排抵港外傭在機場接種第3劑疫苗，令外傭檢疫期間可以有充分休息，另符合疫苗通行證在5月底要打齊3針的要求。而在外傭檢疫設施方面，梁表示，本港目前有4間外傭指定檢疫酒店，提供約1,600間房，惟業界估計有5千至1萬名外傭正待來港，他認為在有足夠的社區隔離設施應付新冠患者及緊密接觸者的前提下，港府應提供更多合適及價錢合理的檢疫設施予外傭。