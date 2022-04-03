孝子賢孫無懼疫情及禁聚令　清明前與家人同往掃墓拜祭先人

臨近清明節，不少市民趁假日掃墓。雖然2人禁聚令仍然實施，不過今（3日）在將軍澳華人永遠墳場，不少孝子賢孫為求拜祭先人，無懼疫情及禁聚令，與親友一同到場拜祭。

東網記者今午到將軍澳華人永遠墳場視察，發現不少市民無懼疫情，與親友一同前往掃墓，更有市民一行9人到場拜祭。市民張小姐與姊妹、母親及子女乘的士到場，她指因見疫情緩和，因此趁假日與親友來拜祭先人，她指花費了約800港元買祭品、燒肉及雞等，花費比往年多了20%，坦言拜先人的支出不會節省。

今午陽光普照，氣溫回升，有市民不知道今日沒有封路，在大太陽下步行至墳場。林小姐與母親及2名子女從將軍澳步行到埗，笑言行了近一小時十分辛苦。林小姐指，她和母親及子女屬兩個家庭，沒有違反禁聚令，加上疫情緩和，因此今日到場拜祭先人，亦會做足防疫措施。

他們購買祭品、食物及鮮花，花了近600港元，比往年貴約10%。林又指，每年都會到將軍澳墳場拜祭先人2次，疫情太嚴重亦會押後拜祭的日子。

運輸署早前公布，只會在周二(5日)清明節當日，上午5時30分至下午8時封閉前往將軍澳墳場的道路，因此今日有不少市民自行駕駛或乘搭的士前往。