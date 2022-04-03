中四生涉冒充銀行律師樓職員　詐騙41萬元貸款保證金被捕

警方在今年1至4月接獲多宗低息貸款騙案，經調查後發現有15宗案件屬同類型手法，當中牽涉11男4女(23至68歲)受害人，一共被騙取約41萬港元。新界南總區刑事部經深入調查後，於本月1日在旺角拘捕一名涉案16歲中四男學生。

新界南總區重案組高級督察周文軒指，騙徒假扮銀行職員，隨機致電推銷低息貸款計劃，當受害人表示有興趣後，雙方會改用手機通訊軟件聯絡，期間騙徒又會利用假銀行職員卡片獲取事主信任，着事主提交入息及住址證明供申請貸款。

騙徒其後會再假扮律師樓職員與事主聯絡，以現金或銀行轉帳方式，向事主收取1萬至5萬元不等保證金，惟案中受害者均於繳交保證金後，未獲發出借款，其後騙徒更失去聯絡，眾事主先後報案求助。

探員經調查鎖定一名涉案男子身份，並於本月1日下午約5時，在旺角彌敦道及亞皆老街交界一銀行，拘捕該名16歲男子，他報稱為中四學生，被捕時正假扮律師樓職員，向另一名事主收取保證金，幸警員行動及時，他並無金錢損失。

警方在被捕男子身上，檢獲一批偽造的貸款協議書、2部電話、10張儲值卡及小量現金，他已被暫控一項「串謀詐騙」，將於明日(4日)在沙田裁判法院提堂。警方正繼續調查案件，並追緝其餘涉案人士歸案，警方呼籲市民小心核實財務機構職員身份，如遇上任何懷疑應立即聯絡警方。