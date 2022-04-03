曾灶財「墨寶」重現旺角橋底　市民到場打卡留念

本港不少大街小巷及天橋底曾經遍布已故「九龍皇帝」曾灶財的「墨寶」，惟他的真迹隨着他2007年離世後逐漸消失，不少被油漆掩蓋或褪色。不過，有市民發現近日旺角界限街一條鐵路橋底油漆剝落，讓原本被掩蓋多年的曾灶財筆迹重見天日，吸引市民到場拍攝打卡留念。康文署稱會派員視察，而港鐵則稱正了解相關情況，均未有交代是否會保留字迹。

重現曾灶財「墨寶」的地點位於界限街近花墟公園的一條鐵路橋，橋墩位置有油漆剝落，東網記者今日(3日)到場視察，發現一幅被髹上白色油漆的牆身，部分位置有油漆疑因天氣潮濕而剝落並跌在地上，牆身上出現多個以毛筆寫成的中文大字，包括「國皇」、「夫人」及「去英國」等曾灶財經典字眼。

現場有市民停下來拍攝留念，亦有路過的男士駐足欣賞，惟這些字迹被多於一重油漆覆蓋，致使「九龍皇帝」的真迹只能局部重現。率先發現墨寶的專頁「懷疑人生就去」翻查Google Arts & Culture圖片，發現該些字迹原本遍及整幅牆身，稱若可修復作品，將是鮮有留下來的大型「九龍皇帝」公共藝術。然而，這些真迹是否會再次被油漆覆蓋，抑或會被保育重光，康文署稱會派員視察，港鐵就稱正了解情況，未有交代會否保留字迹。

去世近15年的曾灶財為本港街頭塗鴉者，生前花數十年時間在全港各區橋底、燈柱、電箱及牆壁等以毛筆寫中文字塗鴉，當中以「國皇」兩字最為人熟悉，而他亦自稱「九龍皇帝」，即使不良於行，惟他的真迹遍布九龍各區，甚至在中環及灣仔等地也可見到他的筆迹。