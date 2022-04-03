調查顯示83%家長指幼稚園學童無網課支援　有學校從未上網課

新冠肺炎疫情至今，學童經歷多次的停止面授課，在第5波疫情，停課更是長達接近3個月，子女就讀幼稚園的家長反映，上網課面對不少困難。有組織早前訪問164名基層幼童的家長，發現有83%受訪者指年幼孩子的學校沒有提供任何網課支援。另有40%人至今仍沒有上網設備，以及50%人指家中沒有可上網的電腦。另有家長指，幼稚園從來都沒有舉辦過網課。

社區組織協會的幼稚園教育政策關注組，在2月至3月訪問了100多名基層家長，有40%人表示，至今仍沒有上網設備，以及50%人指家中沒有可上網的電腦。停課期間學童在家學習，有74%家長指擔心孩子跟不上進度，68%人指家長缺乏教學方法及技巧。

為減少孩子因缺乏資源而影響學習，41%家長會自行上網找參考資料以省錢，只有21%人會自費報讀學習及興趣班。家長黃女士表示，兒子就讀的幼稚園從來都沒有安排過網課，學校只是間中上載影片讓學生下載。

黃指，孩子或被困在家多時導致情緒不穩，甚至覺得他可能患上抑鬱，「同佢講嘢會無啦啦喊」，令她很擔心。兒子在家愈來愈少和她說話，而兒子更被家中玩偶改做同學的名字，令她覺得兒子很掛念同學。

黃認為停課令家長感到很大壓力，而她都會上網找參考資料讓兒子學習，達致「停課不停學」。她期望政府可以給予幼稚園家長更多津貼，讓她可以購買教科書或圖書。

另一家長鄧女士指，其女兒有過度活躍症及專注力不足，上網課時坐不定，又不願開鏡頭答教師問題，甚至自己關閉網課。鄧又指，女兒未能外出致脾氣暴躁，半夜一兩點都不睡覺，令家長身心疲累。鄧女士期望本月19日能如期復課，並盡早恢復全日面授，讓孩子可回校學習，家長亦可暫時放鬆。

組織建議教育局與幼稚園一同制訂網上學習的內容，並增加財政及人力資源予學校，以及將幼稚園學童納入「上網費津貼計劃」，長遠改為「電子學習津助計劃」，並將資助範圍擴闊至電腦、上網費等電子學習的必需品。