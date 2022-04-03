再添111名確診者離世　累計8172人病亡

本港新冠肺炎疫情未息，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(3日)公布，新增111宗醫管局呈報死亡個案，包括96人昨日(2日)離世，包括49男47女，年齡介乎43至109歲，當中有51人來自院舍，有59人未接種疫苗、28人已接種1針、8人接種2針，1位接種了3針，有90人為65歲人上長者。

第5波截至目前共有7,906名死者，病死率為0.68%，齡仍是介乎11個月至112歲，中位數為86歲，兒科個案8宗，96%為60歲以上長者；55%為院友。若連同頭4波疫情死者，病亡人數已達8,172。

而滯後呈報個案方面，3月1日至上周五(4月1日)期間有15人離世，包括12男及3女，介乎38至99歲，包括1名38女病人患心血管病歷史及甲亢，救護到達時已需進行心肺復甦。

有1名已打3針的56歲男病人離世，其大腦、口水線有腫瘤，並患糖尿病，有嚴重腦出血，估計死亡與此的關係較新冠大，會交專家委員會跟進。在年輕死亡個案方面，何公布當中包括1名43歲男性、50歲女性、58歲女性及50歲女性，他們均有癌症或免疫病症。死亡率通常有滯後，現有向落趨勢，指打針有助降重症。