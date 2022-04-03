大埔那打素預留250病床予新冠患者　男士入院陪產仍待檢視

為減輕公立醫院壓力，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(3日)在疫情記者會上表示，明白男士陪產的重要性，但目前新冠肺炎疫情仍嚴峻，確診數字仍有4位數，當局會持續檢視有關政策。她指，當局已加開設施，市民可善用政府所派的血氧機等，若有呼吸困難、小童進食問題等情況，應盡早到急症室求醫。另外，大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院已預留250張病床，用以接收新冠患者。

醫管局早前已公布，伊利沙伯醫院、天水圍醫院、 北大嶼山醫院及東華三院馮堯敬醫院已成為定點醫院，其全部病床用作接收新冠病人；其他公立醫院的一半急症普通科病床亦用作接收新冠病人；部分醫院的某些指定樓層接收新冠病人，包括律敦治醫院、靈實醫院，以及上述的大埔那打素醫院。

截至今日凌晨零時，各公院、亞博館新冠治療中心，以及北大嶼山醫院香港感染控制中心合共接收約1萬名新冠病人，其中約200名病人在律敦治醫院、約300名病人在靈實醫院及約160名病人在大埔那打素留醫。

至於新冠口服藥方面，何婉霞指出，不論是否指定醫院，目前大部分公立醫院均會接收新冠病人，截至昨日(2日)醫管局已處方2.3萬劑新冠口服藥，使用率約為15%。

她續指，醫管局認同政府昨日建議私家醫生應先支援社區高危人士，包括長者及5歲以下小童或長期病患者，且醫生不能向有關病人收取藥物費用，當局正提升電腦系統，讓私家醫生登記發藥的病人資料。至於多種中成藥亦有於各個醫管局設施派發，目前已分發超過12萬盒。