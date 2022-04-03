警旺角搗破2毒窟　拘5人檢值167萬元毒品

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，於上周五(1日)及六(2日)一連2日進行代號「犁庭掃穴」的打擊毒品行動。

人員於上周五突擊搜查旺角砵蘭街一個單位，搗破一個毒品儲存倉庫。行動共檢獲約1.1公斤懷疑海洛英、約700克懷疑冰毒，其中包括一磚4號海洛英，以及約15萬港元現金。警方以涉嫌販毒，將一名姓梁(65歲)男子拘捕，他已被暫控2項「販毒」罪，案件將於明日(4日)在西九龍裁判法院提堂。檢獲的懷疑毒品總市值約165萬港元。

警方經初步調查，相信疑犯負責毒品包裝及本地分銷工作，並租用該單位儲存及包裝毒品，相信行動成功阻止一批供應西九龍的娛樂場所及毒窟的毒品。

另外，警方上周六突擊搜查海富苑海欣閣一個目標單位，搗破另一毒品儲存倉庫。人員共檢獲約30克懷疑「冰」毒及約18克懷疑大麻，市值約2萬港元，行動中，2男2女(42至65歲)涉嫌販毒被捕，他們現正被扣留調查。

警方重申，販毒屬非常嚴重的刑事罪行，一經定罪均可被判處終身監禁及罰款最高港幣500萬港元，市民切勿以身試法。