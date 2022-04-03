政Whats噏：疫下冇得探訪兼釘倉　還押鄒家成感孤單變沉默

早前曾經講過，被還押嘅社運人士鄒家成喺2月底隔囚車向外望，發現窗外嘅風景好靚。但事隔兩個星期，佢喺3月10日寫嘅貼文似乎就對同外界隔絕感到孤獨，而因為冇人同佢分享而變得沉默。

疫情早前大爆發，監獄亦暫停咗探訪。鄒家成今日(3日)喺社交平台貼文，話由於3月初冇得探訪再加上「釘倉」，直言孤獨係佢被迫面對其中一個最大嘅課題，又話由過往習慣咗被家人同朋友圍繞，依家就要獨自面對一切，再苦再樂都無人分享，沉默成為佢唯一嘅選擇。

佢話依家唔少人都承受緊同至親分離之痛，尤其呢兩年唔少參與反修例嘅人士已身陷囹圄，亦有唔少因突如其來嘅意外，趕唔切同親人道別就獨自搭上離家嘅單程機，即使無關政治事件，朝令夕改嘅防疫措施同社交限制亦令唔少人幾近瘋癲。佢形容鐵窗、時差同口罩將大家分隔，無了期嘅疫症更將彼此間嘅籬笆逾築逾高，就因為體悟到分離嘅痛，更能明白到能夠同至親平實地過好一日嘅彌足珍貴。

參與民主派初選案嘅鄒家成，涉違反《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，佢曾一度獲保釋出外候審，但因違反保釋條件而再度被還押。