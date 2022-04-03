內地經水路供港物資昨逾2萬噸　再有2跨境貨車司機染疫

政府早前與內地政府合作，以陸路、水路及鐵路運輸供港物資。運輸及房屋局根據內地當局的資料，昨日(2日)深圳市經水路運輸跨境物資約5,810個標箱，約21,250噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱(約50噸)，非生鮮類約5,800個標箱(約21,200噸)。此外，運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，昨日共進行了1,459次快速核酸檢測，當中發現2宗染疫個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

運房局發言人稱，深圳市3個港口自2月28日開航至昨日，共運輸跨境物資約104,230個標箱，約718,970噸貨物，其中生鮮食品類約1,090個標箱(9,800噸)，非生鮮類約103,140個標箱(709,170噸)。

鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有6個標箱共12噸物資運抵香港。自3月2日開通以來，截至昨日共運載1,390多噸包括快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

另一方面，運輸署在各陸路口岸為跨境貨車司機進行快速抗原測試，為進一步提高檢測的準確性，運輸署已在口岸以快速核酸檢測取代快速抗原測試。昨日共進行了1,459次快速核酸檢測，當中發現2宗初步個案。