場所未開先派消費券　市民質疑未能振興經濟

政府今早(3日)宣布，首期消費券將於本周四(7日)發放，然而大多數場所包括美容院、健身中心、按摩院、電影院等仍然停業，被批評有消費券都「無地方洗」。有市民指娛樂場所未開放，消費券只好用於購買食物和日用品，加上消費券使用限期至今年10月，認為未必能支援受影響行業或長遠而言振興經濟。

市民崔太表示，首期消費券將會用於日用品上，例如到街市或超市「買吓餸」，形容小市民生活艱難，根本沒有閒情逸致購買奢侈品或享受服務。她又坦言寧願政府派發現金，因為可以儲蓄起來日後再用。另一名市民崔先生亦認為，若大多數場所未開放，消費券推出主要均是補貼基層人士生活所需，他個人則暫時未有計劃消費券的用處。

至於消費券能否推動經濟，市民錢先生指消費券將會用於日用品和購買子女的用品上，認為短期內社會應該能增加一定現金流動，但長遠來說對經濟復甦的影響則不大。市民謝小姐指，大量場所要到本月21日才重開，消費券亦難亦用於休閒或娛樂用途，只好計劃以消費券購買電子產品。她又認為政府若要振興經濟，應就消費券設立一個較短的期限，催谷市民在指定時間消費，不然市民只會儲起來，效用不大。

劉先生則指出，由於大多數場所未開放，估計市民惟有將消費券用於街市和超市，加上美容院、健身中心多以信用卡支付套票，認為若政府希望透過消費券支援停業的處所，形容是沒有可能。

另外，市民林小姐指自己將上次登記消費券的平台刪除，早前3月中旬跟隨政府指示重新登記帳戶，惟至今只收到一個短訊，稱已收到她的申請，但卻沒有說明能否重啟帳戶或收到消費券，而政府亦沒有相關解說，對此感到混亂。