中成藥可減低長者重症及入院風險　團體冀續結合西藥抗疫

第5波新冠肺炎疫情下數以百萬計的港人確診，更有不少染疫長者死亡。有團體在1間安老院舍收集數據及進行研究後，發現中招的長者在服用內地供港中成藥之一的「金花清感顆粒」後，可減輕重症或入院率，亦能改善病徵。身兼該團體發起人的議員林順潮表示，相關中藥是「舊藥新用」，期望當局更好地結合中西醫藥。

香港中西醫結合抗疫聯盟研究1間於2月底爆疫的安老院，發現該院舍於3月獲贈「金花清感顆粒」後，安排院舍內75名院友服用，當中有69人其後確診，但均沒有出現重症或死亡；在中招3周後，該些長者再作核酸檢測，並發現約7成半人已經康復，其餘患者亦只驗出低病毒量。相對而言，有3名未服食中成藥的確診院友，全部患重症須入院，其中2人其後離世。

不過，該團體未有交代各長者除中成藥外，有否服用其他藥物，並承認研究樣本量少，仍存在局限性，強調未來會進一步研究，例如增加取樣量，並加入病毒量及長期病患等指標。

團體又認為，中成藥能改善上呼吸道及腸胃疾病，亦能有效退燒，在感染前或發病初期服用可「治未病」，防止病情惡化，惟脾胃虛寒者要慎用。林順潮則表示，「金花清感顆粒」是「舊藥新用」，可有效紓緩中招長者的不適病況，例如喉嚨痛、吞嚥困難和胃口不佳；也可減輕肌肉痛和倦怠。他希望當局可更好利用中成藥抗疫。