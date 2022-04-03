紅磡上水兩宗傷人案警拘19黑漢　當中3人明日觀塘法院提堂

3月22日，一名姓張(25歲)男子與姓周男友人於紅磡土瓜灣道遇襲，2人身上多處被人用利刀斬傷，其後自行駕車到醫院求醫。至上周一(3月28日)，3名分別姓方(22歲)、余(20歲)及洪(24歲)男子在上水丙岡路露天停車場，擬登上一輛私家車離開時，另外有2輛車疾馳而至，4名大漢分由2車上跳出，並以刀、錘及木棍向3人施襲。兇徒得逞後部分登車離開，亦有人徒步而去，而兇徒原乘坐的其中一輛私家車則被棄於現場，該3名負傷事主自行報案。

新界北總區刑事部人員聯同大埔警區刑事部根據線報及經深入調查後，鎖定2宗案件的涉案人士身份，並於昨日(2日)清晨採取聯合行動，以涉嫌傷人、藏有攻擊性武器，藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途，及阻礙警務人員執行職務等罪名拘捕9名本地男子(26至36歲)，其中7人涉嫌與該2宗案件有關。

行動中，人員亦在其中4名男子位於觀塘區的單位內檢獲2個懷疑用作吸食毒品的工具及約4.5克懷疑「霹靂可卡因」，市值約6,700港元，並在當中2名男子的私家車上檢獲一條藤條及一把膠尺。

此外，西九龍總區刑事部昨日(2日)及今日(3日)清晨在全港多區拘捕10名本地男子(23至59歲)，涉嫌串謀傷人及藏有攻擊性武器等。調查顯示，他們懷疑曾策劃報復襲擊。行動中，人員在其中2名男子的私家車上，檢獲一把約25厘米長的牛肉刀。

案件分別由九龍城警區、大埔警區、新界北總區及西九龍總區的反三合會行動組繼續調查。據了解，19名被捕人士均有黑幫背景，他們現正被扣留調查，而其中3人已合共被暫控一項「阻礙公職人員執行職務」罪、一項「藏毒」罪及一項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，案件將於明日(4日)在觀塘裁判法院提堂。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方強調絕不容忍任何三合會成員及他們的非法活動，並會繼續加強執法行動打擊相關犯罪活動。