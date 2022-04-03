政Whats噏：世界真細小　郭玲麗司機做過林琳老公保母車姨姨

唔少人細個返學都搭過保母車，會有保母車姨姨照顧小朋友，長大後應該無機會再見返，點知一場神奇嘅「相認」就出現喺議員林琳嘅老公身上。林琳發現議員郭玲麗嘅司機，竟然就係自己老公細個嘅保母車姨姨喎！

林琳今日(3日)喺Facebook貼文，話喺舊年底選舉嗰排有時都會坐郭玲麗嘅順風車，同佢司機芳姨搭下嘴，傾吓偈，所以都好熟絡吓。點知尋日(2日)郭突然好認真咁問佢，話芳姨有啲私人嘢想問下佢，「你老公細個係唔係讀xxx幼稚園㗎？芳姨細個應該車過佢，話佢細個好得意，依家個樣都無變過。」林琳本來都諗住邊有咁啱㗎，但之後問返老公真係讀嗰間幼稚園喎，忍不住感嘆「喂啊！有無咁橋啊！」

佢又引述芳姨所講，指佢老公細個好得意，所以成日搣佢，芳姨仲記得佢老公以前坐邊個位添！林琳隨文貼上一張老公細個嘅學生相，以及近日幫手做義工嘅口罩相，話要畀大家參考下，覺得芳姨連佢老公戴住口罩都認得出實在係太神奇喇。貼文下有網民留言指佢老公個樣的確無乜點變過，而郭玲麗都有留言話，事實證明世界真細小啊！