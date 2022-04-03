今增25廈納強檢名單　其中啟晴邨及彩園邨大樓污水帶疫

再有23個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，及2幢大廈因污水驗出病毒，均被納入強檢名單！政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

污水驗出病毒的大廈如下：

1.上水彩園邨彩湖樓

2.九龍城啟晴邨賞晴樓

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.天水圍天盛苑盛亨閣

2.沙田美田邨美致樓

3.葵涌雍雅軒2座

4.馬鞍山利安邨利榮樓

5.牛池灣坪石邨黃石樓

6.觀塘順天邨天樂樓

7.藍田廣田邨廣雅樓

8.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

9.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

10.沙田碩門邨健碩樓

11.青衣長康邨康順樓

12.大埔寶雅苑家和閣

13.大圍秦石邨石晶樓

14.將軍澳寶明苑寶柏閣

15.黃大仙竹園北邨柏園樓

16.筲箕灣耀東邨耀福樓

17.沙田博康邨博安樓

18.將軍澳景林邨景楠樓

19.葵涌華荔邨賞荔樓

20.屯門友愛邨愛德樓

21.石硤尾白田邨昌田樓

22.柴灣小西灣邨瑞喜樓

23.天水圍天悅邨悅貴樓