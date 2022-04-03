海洋公園山下「重生」藍圖似商場　議員：無特色點解要去

有45載歷史的海洋公園近年財困，前年雖獲政府撥款54億元救亡，並於去年公布「重生方案」，計劃將目前山下樂園改為免費開放的「零售餐飲消閒區」，惟被質疑與商場無異。設計構思圖最近於海洋公園網頁曝光，有旅遊界議員認為公園引入不同營運模式是無可口非，但若發展成普通商場而缺特色，將失去吸引力，反問「點解要去？」而當區區議員亦質疑有關設計圖醜陋，難以評論設計是否合適，建議海洋公園公開更多設計及細節。

海洋公園的「重生方案」計劃發展為港島南的度假及消閒勝地，將園區分拆為3個主題區，包括位於山下免費開放的「零售/餐飲/消閑區」。根據設計效果圖以及模擬影片，山下園區呈L型，會設有不同的商店和食肆，設計如同外國的特賣場，海洋館旁設有大型商場。設計圖上的商店門牌寫上時裝店等英文字樣，圖中的廣告銀幕亦有珍珠奶茶的圖案，該區亦會有噴水池和戶外休憩區等供一家大細玩樂。

而山上已老化的機動遊戲設施將被淘汰，並改建成「歷險主題區」和「健康主題區」，山上山下由纜車接駁，遊客亦可徒步上山。片段中的「健康主題區」可供遊客露營、做瑜伽等康體及親子活動，「歷險主題區」則見繩索攀爬、小型賽車等活動。

海洋公園網站指，公園將以教育及保育為未來策略的骨幹，發展成為位於香港島南的度假及消閒勝地，而設計效果圖僅供參考。而海洋公園正就新主題區發展及營運招標，首階段招標程序已完成，正向入圍投標者發出「零售餐飲消閒區」的投標邀請書，遞交標書的截止日期為5月31日。

旅遊界議員姚柏良則認為公園引入不同營運模式是無可口非，但公園必須找到自身特點，才能吸引旅客或本地客前往，不能與普通商場相似，直言「新界都有咁多商場，點解要去南區？」他指出市民普遍關注海洋公園能否自負盈虧，而無須再以公帑補貼，故認為管理層需更加創新，為公園注入新動力「自救」，亦要加入生態教育的元素。他建議公園善用獨有景觀特色，發展晚上景點、開設酒吧，創立第2個勝地。

另外，有南區區議員向傳媒表示，有關設計圖醜陋，指設計變相成為大型商場，質疑新園區吸引力不足，指未知有關圖片是否真實設計方案，不排除圖片只是建議而非實際設計，而現時僅得6張只供參考的概念圖，難以評論設計是否合適，倡公園公開更多設計及細節。

海洋公園自2016/2017財政年度起連續3年虧損，蝕達10.3億港元，於2019/2020及2020/2021財政年度得到政府補貼或資助，亦分別只錄得19.2億港元盈利及3,180萬港元虧損。港府亦於2020年5月撥出54億港元「救亡」，資助公園轉型，延遲54億港元貸款的還款日期至2028至29財政年度。