快測達人挑戰？　袁國勇示範鼻咽採樣　先擤鼻再打圈10次

大眾對快速檢測近日已有了解，但正確採樣方法你又知多少？近日網上流傳各種達人挑戰，而早前曾親身示範以「皮內注射」方式接種新冠疫苗，以及鼻咽、咽喉拭子及深喉唾液採樣的政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，近日亦受衞生署衞生防護中心邀請，再度現身並拍片，為市民展示如何進行快速測試的採樣方式，大家不妨在快測時，嘗試挑戰是否做啱晒。

防護中心昨日(3日)表示已更新快速檢測的正確採樣方法。而袁國勇在影片中示範正確採樣步驟，包括先參考衞生防護中心網頁，選購合適快測套裝，並依照說明書指示進行採樣。並在完成採樣後，將測試棒充分浸入測試溶液，然後攪拌。

市民如使用鼻咽拭子，則最好在早上起床後進行，採樣前應用紙巾輕擤鼻子，讓鼻液停留在鼻子前端，再將測試棒分別沿鼻腔兩側內壁打圈至少10次，期間保持頭部向後仰，讓測試棒向上及橫向採樣。

至於喉嚨拭子方面，需將一大半支測試棒放入口內，直至扁桃腺位置，期間測試棒切勿觸碰到牙齒、牙肉或舌頭。