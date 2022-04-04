九華徑寮屋疑有僭建　地政總署被批唔踢唔郁

香港非法僭建的情況嚴重，但政府遲遲未能解決。有村民投訴葵涌九華徑長坑村有寮屋懷疑非法僭建及間出劏房出租，並早於一年前向地政總署作出投訴，卻不獲回覆。東網記者到上址視察後，發現懷疑僭建寮屋向後伸延，間出約5個房間，但屋主堅稱沒有僭建出租，更指是與家人同住。東網於3月中旬向地政總署查詢有關事宜，該署日前回覆指在3月中旬視察發現上述寮屋登記紀錄尺寸與1982年登記不符，遂發出警告信，要求佔用人在限期前糾正違規項目，否則將取消該等寮屋的登記編號。該名村民批評地政總署官僚，「唔踢唔郁」，拖一年才採取行動，縱容僭建。

上址為葵涌九華徑長坑村52號屋，東網記者從外圍所見，後方有多個房間，並有窗戶及多部冷氣機，多條新建水管由屋內延伸到路邊，接駁到路邊街喉；該屋左邊設有廚房及洗手間，右邊為大門入口，屋前放有洗衣機，兩旁掛上多件衣服，再加有鐵絲網圍封，而屋頂搭建簷篷，後山位置用作擺放雜物。

有村民向東網投訴，指該寮屋約在3年前開始不斷向後搭建，懷疑霸佔官地及間出多個劏房出租，屋外搭建多條水管懷疑是污水喉，恐怕影響村內環境衞生，兼且發現村內經常有陌生人出入，擔心治安變差，亦經常看到有人不斷搬運大型電器進入屋內，懷疑是新住客。

但寮屋屋主「梅姐」聲稱沒有僭建出租，全是家人及親友同住，又指有4個仔女，「1人1間房，都4、5間啦」，指該屋在10年前向朋友購買，購入時與現在一樣，只承認維修過洗手間及簷篷，又說早前地政總署巡查發現簷篷違規，已即時拆卸一部分。她表明知道有人投訴，又批評自己將間屋「整得靚靚，畀仔女住」招來妒忌。

東網在3月14號向地政總署查詢，及後回覆指荃灣葵青地政處去年1月接獲投訴，指九華徑長坑村52號有僭建房屋。該處於去年2月視察期間發現上述地點，有多間寮屋的結構與登記紀錄不符，政府土地上亦有未經批准的構築物，已即時要求佔用人拆除門前違規簷篷。由於上述投訴個案涉及多間已登記寮屋，處方需時翻查記錄，進一步視察及處理，處方將採取執管行動。

及後再追問過去一年內上址有否進行清拆僭建物？如僭建屬實，何時採取進一步行動。地政總署於4月1日回覆指翻查紀錄後，於今年3月中旬再到場調查，確認現場的已登記寮屋的尺寸與1982年的登記紀錄不符，遂發出警告信，要求佔用人在限期前糾正違規項目，否則將會採取適當的執管行動，包括取消該等寮屋的登記編號而不作另行通知。現場所見的水管和排水渠與上述構築物相連，將會一併處理。

作出投訴的村民直指在上年已向地政總署作出投訴，卻沒有回覆，批評地政總署拖足一年仍未有行動，「唔踢唔郁」，存在官僚作風，縱容僭建，簡直令人失望。