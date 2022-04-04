北角釣魚機賭檔被搗　警拘2男1女

中區警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日(3日)下午約5時，突擊搜查北角英皇道一住宅單位，檢獲5部釣魚機、8張積分咭及少量現金，並拘捕賭檔內3人，警方相信行動已成功搗破一個北角區的非法賭檔。

當中姓陳(33歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外52歲男子及47歲女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員向他們發定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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