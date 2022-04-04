環團清理山徑逾萬件垃圾　紙巾量倍升居榜首

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，縱使郊外掃墓時思憶至親，紙巾抹乾眼淚後亦勿亂掉。環保團體綠惜地球近日進行郊野山徑垃圾調查「惜山競走」，發現在統計的14,495件垃圾中，紙巾、煙頭佔最多，各佔21%，紙巾佔比較2019年團體的同類調查高約1倍，排名更超越食物包裝，位列榜首。團體指紙巾分解需時，促市民自律，勿令郊野滿地「紙巾花」。

綠惜地球於今年1月8日至3月20日期間，在流水響、千島湖等熱門山徑清理及統計垃圾，出動79次、累計逾1,000公里，在長度相當於麥理浩徑10倍的山徑中，清理了14,495件垃圾，平均每次行動執到約180件垃圾。所清走的垃圾中，有4,592件為「紙巾類」廢物，包括紙巾及濕紙巾共3,905件，主要於山徑沿路、涼亭等休息位置發現。

綠惜地球項目主任潘星宙表示，個別熱門山徑，尤其有紅葉及芒草的山徑情況特別嚴重，例如一次流水響的行動中，參與者共執到超過1,000件垃圾，令人驚訝。

無法外遊亦令不少人在非營地紮營，野外大解小解情況嚴重，不少參與者均稱，見過「一堆又一堆發霉有色紙巾」的「盛況」。不少人認為紙巾能自然分解而隨處棄置，但潘星宙表示，外國研究發現，紙巾需數周甚至幾個月才能完全分解，濕紙巾更多由原料為塑膠的不織布製成，難以自然分解。

身在台灣的綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，台灣山野雖亦發現紙巾垃圾，但情況不太普遍。朱估計與地方大小有關，指台灣山野離民居較遠，地方亦較大，而香港郊野用量密集度高，較易於同一地點掉棄垃圾。潘星宙補充，有如紙巾「未分解已經有人再掉」，指若人人都認為可自然分解而隨手亂掉，恐帶來衞生問題。另外，煙頭的惡況亦不遑多讓，行動中找到3,096支，排名僅次於紙巾。