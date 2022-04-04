東方日報A1：庸官叫慢慢用　消費券廢武功

疫下百業蕭條，市民長期勒緊褲頭過活，久候多時的新一筆5,000元電子消費券，終於在本周四（7日）發放予約620萬名合資格市民，向疲弱的消費市道「泵水」約300億元，當局冀消費券能為經濟帶來正面效應。但港府一邊廂「泵水」救市，另一邊廂卻「防疫大過天」未有同步放寬防疫禁令，食肆照禁晚市堂食、酒吧及美容院等仍未能復市，特首林鄭月娥更呼籲市民領了消費券後毋須急於消費。多個業界及市民炮轟港府仿似精神分裂，市民「有錢冇碇使」下，消費券刺激經濟的成效恐怕「事倍功半」。

港府今年重推電子消費券，金額更「加碼」至一萬元。財金官員昨在網誌交代，今年首階段消費券涉及約300億元公帑，敲定在本月初發放是希望為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援。官員又指，市民在今年10月底前平均每日消費20多元，便能用畢首階段消費券，而延長期限至7個月，可讓市民能更彈性安排消費計劃，亦希望有助延長為市場所帶來的正面效應，增加商戶生意。特首林鄭月娥亦指，派發消費券與抗疫不存在矛盾，籲市民毋須「急住用」消費券，社會目前仍以抗疫優先。

但第5波疫情未過，每日確診數字仍過千宗，現行防疫禁令維持至本月20日，包括食肆禁止晚市堂食。香港餐飲聯業協會會長黃家和擔憂今年的消費券對業界幫助有限。他指，去年首次派發5,000元消費券，飲食界是大贏家，估計瓜分約三分之一金額，即約120億元；而現時業界正部署防疫禁令放寬後，推出針對性的優惠吸客，但他擔心市民屆時普遍已將消費券用於購買日常用品，故保守估計今輪派錢，業界只有60億元「落袋」，較去年減少一半。

黃又指，業界目前已展望第二階段的5,000元消費券，假如下半年派發時疫情回穩，且兩地已恢復通關，參考去年12月時飲食業重拾90%生意，相信屆時再派錢，對業界的幫助更大。

香港美容業總會創會主席葉世雄亦指，美容業仍處於停業，即使今年的消費券使用期延長，市民亦未必會留待美容院復市才消費，故對業界幫助不及去年。香港酒吧業協會主席錢雋永則指，酒吧可能於今年5月當局第二輪放寬防疫禁令時才可復市，認為業界難以受惠於消費券，促請當局容許酒吧提早復市，與食肆於本月恢復晚市堂食看齊，料在消費券帶動下生意額可增長50%。

議員邵家輝表示，上月底起市面人流好轉，商戶生意稍有起色。他預期新一筆消費券發放，日用品、食品及抗疫產品最受惠。但他估計部分市民「唔等錢使」，或等待第二階段消費券一併使用，購買高價貨品。

市民崔太表示，首期消費券將會用於日用品上，例如到街市或超市「買吓餸」，形容小市民生活艱難，根本沒有閒情逸致購買奢侈品或享受服務；她又寧願政府派現金，可儲起日後再用。市民謝小姐則指，防疫禁令本月21日才稍為放寬，消費券難以用來休閒或娛樂，只好用來買電子產品。市民錢先生則認為消費券長遠對經濟復甦的影響不大。

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