東方民調：廢官防控無能　苛政害慘蒼生

香港爆發新冠疫情兩年多，市面多次出現恐慌亂象，至於感染及死亡人數，在第5波疫情更暴升，港府抗疫成績劣迹斑斑，惟至今未有官員問責。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者最不滿特首林鄭月娥和食物及衞生局局長陳肇始的抗疫表現，直斥推行政策遲緩，舉棋不定。政府防疫政策失誤亦屬人為疏忽，官員尸位素餐、失方寸，抗疫只是見步行步。受訪者又質疑獨立調查委員會等下屆政府處理，是想避問責，擔心最終又「走數」，認為應盡快追究失職官員，以及檢討防疫策略。

港府抗疫不力，令物資豐富的香港一度鬧口罩荒、市民盲搶藥物糧食、百業被防疫苛政玩殘，食肆晚市不能堂食，酒吧美容院等被迫停業，失業率高企，十多萬人淪為失業大軍；更縱容機組人員專享返港免檢疫特權，導致上百萬人感染Omicron。至今香港死亡人數突破8,000人，惟林鄭仍未有正面向死者家屬道歉，而檢視醫療、衞生、福利等問題的獨立調查委員會將會由下屆政府處理。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問476名18歲或以上市民，結果顯示，對於第5波疫情造成多人死亡，大部分受訪者批評政府防疫策略存在問題，40%直斥是人為疏忽，政策失誤；38%批評政策遲緩，舉棋不定；17%歸咎港府縱容免檢種禍。

醫療衞生方面，檢測及隔離措施混亂，新冠口服藥遲遲未廣泛使用，50%受訪者批評政府失方寸，認為應追究失職官員；36%斥抗疫欠及時果斷；8%不滿當局有藥不用，累死人。

第5波疫情安老院舍大量長者染疫亡，當局才協助院舍提升防疫措施，46%受訪者批評政府臨渴掘井，「唔踢唔郁」；33%直斥官員尸位素餐，支援不足；15%炮轟當局漠視院舍需要。

市面多次出現搶購潮，連棺木亦短缺，76%受訪者表示，反映政府在維持物資穩定方面協調慢，見步行步；11%斥供應不穩令人心虛怯；7%直斥運送物資不力。

至於在一眾主要抗疫官員中，74%受訪者認為，林鄭月娥最應該問責；14%認為是食衞局局長陳肇始；2%認為是勞福局局長羅致光；1%認為是運房局局長陳帆。

對於獨立調查委員會交由下屆政府處理，至今未有官員問責，47%受訪者質疑現屆政府想逃避問責；24%認為應即時檢討，改善防疫策略；22%擔心獨立調查委員會冇作用，淪為表面工夫。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府無能，抗疫欠及時果斷，往往錯過防疫最佳時機，加上政策及措施漏洞處處，以至疫情一發不可收拾，而一眾主要抗疫官員表現差反應慢，亦難辭其咎。