東方民調：疫情愈抗愈衰　主要官員須問責

第5波新冠疫情大爆發，香港確診個案急升，至今已突破百萬宗。禍源包括管理失當的國泰航空放任空中服務員違規帶疫入社區，及港府防疫穿窿致檢疫酒店病毒入社區，引爆「疫彈」，特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆等均責無旁貸。有學者批評港府抗疫無方，主要抗疫官員須問責。

香港疫情來到第5波，惟港府抗疫「愈抗愈衰」，人命損失接連不斷。面對Omicron來襲，林鄭一直敷衍塞責，望月樓群組爆發，她依然無反應，沒有叫停國泰機組人員免檢疫入境，又無增建隔離設施做好準備，只不斷吹噓自己「精準防疫」。國泰高層管理不善，任由員工懶散抗疫，運房局局長陳帆及港府繼續縱容國泰，加上港府的免檢疫安排，更令多個行業停業當災。

政府在動態清零政策上舉棋不定，例如早前稱將推行全民檢測，更傳或配合禁足，惟立場搖擺不定及多次改口，引發市面恐慌性搶購。歷經兩個多月討論後，林鄭卻宣布暫緩全民檢測。政策朝令夕改，令人無所適從。

在主要抗疫官員中，負責領軍的陳肇始成為眾矢之的。她被轟抗疫慢十拍，「做每個政策都是錯」，例如2020年推行全日禁堂食，打工仔被迫在酷熱雨天跪地開餐，她才如夢初醒「原來咁多人要返工」，翌日即收回禁令。其後又實施晚市禁堂食，連員工飯堂亦受限制，在本報不平則鳴下，措施生效不足一日即跪低，其「張弛無道」的防疫措施玩殘市民，抗疫庸碌無能，各界早已要求易帥。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府在疫情期間無體現問責精神，強調官員犯錯應立刻問責下台，而不是留在政府尸位素餐，他更點名批評陳肇始抗疫不力、陳帆運送物資不力，令香港出現搶購潮，而勞工及福利局局長羅致光漠視安老院舍需要，導致大量長者染疫死亡。陳續說，政府應不時檢討抗疫政策，找出問題，若政府未能改善，難以避免下一波疫情爆發。