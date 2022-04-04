林鄭月娥宣布不尋求連任特首　指選擇退下來全因家庭

行政長官林鄭月娥今早(4日)宣布不會參選第六屆行政長官選舉，並結束過去42年的公務生涯。她表示不會連任的意願早於去年向中央表達，亦獲得理解。

她指過去5年面對暴力示威和疫情等眾多挑戰，承受極大壓力，感激中央支持她工作下去，又感謝同事、行政會議非官守議員、立法會議員各施其職，以及家人的體諒。

她表示，未來3個月會盡力籌備5月8日進行的行政長官選舉、繼續抗疫工作，避免下一波疫情爆發、做好香港回歸25周年慶祝活動，以及做好政府過渡工作，包括可能重組政府，祝願下屆行政長官和管治團隊事事順利。

她解釋，今日是特首選舉提名期開始後的首個工作天，形容已是第一時間通知大家。她表示準確來說是去年3月兩會時表達意願，希望退下來的考慮全是家庭，強調家庭是她的第一位，她同時形容自己「夠鐘返番去屋企嘞」。她又指因為忙於抗疫，故暫時未有未來的計劃，又稱至今未有收到任何官員的辭職信。她不會評論自己或港府的表現，以及其他參選人的表現。

被問到不尋求連任，會否對早前構思的政府改組和北部都會區感到可惜，她強調港府政策有很大的延續性，特別是相關政策得到社會廣大支持。她指政府改組在社會上得到極大回響和討論，暫時亦沒有太大反對意見，若下屆行政長官認同這個政府架構，便會在3月1日前進行籌備和立法。她又指，北部都會區能有效深化粵港澳三地關係，看不到為何會停止該項目，加上下屆政府已有較穩定環境。