政府籲連續3日做快測　林哲玄：無染疫亦應呈報

政府呼籲市民於本周五(8日)至周日(10日)期間，連續3天做快速測試，並呈報確診結果。醫療衞生界議員林哲玄今(4日)認為，就算市民的快速檢測結果為無感染亦應呈報，以便當局掌握準確的確診比率。

林哲玄表示，一旦市民完成快速測試後證實染疫都不呈報，會令整個行動白費力氣。他指，理解市民或因不想被隔離而拒絕呈報，但他強調，病毒所引起的重症率較流感高出許多倍，因此隔離檢疫仍是最有效。

他續指，居家隔離可能會將病毒傳染予同住家人，希望市民對入住隔離設施不要有太負面的想法。他提醒，市民在呈報染疫結果後會取得隔離令，方便日後向僱主申領假期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，快測可以找出一些沒有病徵或病徵輕微的感染人士。何指，近日在圍封強檢等行動找出確診者的染疫比率正在下降，部分大廈的比率只有1%或不足1%，他預計本周末政府要求市民進行快測，所得出的染疫比率都會進一步下降。

何指，要為兒童及長者採樣較困難，當局可以考慮在社區檢測中心提供協助。他又認為，疫情持續一段時間，相信現時3歲或以下的兒童，較少接觸到各種呼吸道病毒，因此這些兒童相比起成年人，較容易感染到新冠病毒。