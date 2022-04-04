新變異病毒在世界各地流行　潘烈文：不能輕視

衞生防護中心在本月1日曾表示，上月初發現本港2宗輸入個案，均是感染Omicron BA.1及BA.2複合病毒。港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今(4日)表示，Omicron BA.1及BA.2的病毒正在世界各地流行，因此會產生不同組合的變異病毒，未必會令患者有嚴重病徵或傳播率更高，但仍不能輕視。

潘烈文解釋指，病毒類似一條長的基因，當斷開了，2種不同病毒再接合時，接合點可能會有不同，因此之前2宗輸入個案，屬Omicron BA.1及BA.2產生出來的新變異病毒，但由於接合點不一樣，不能稱為Omicron XE病毒。

對於政府要求市民連續3天做新冠病毒快速抗原測試，潘烈文認為，有關測試得出的數據重要，可以了解社區的情況，如果能夠掌握數據，當局可以作出更快反應，針對高危人士採取其他措施。

他又指，部分已接種疫苗人士或年輕人，感染新冠病毒後病徵並不明顯，如果不做測試，他們未必知道已經受感染。