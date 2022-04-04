中四生涉冒充銀行職員詐騙逾24萬元　被控7項串謀欺詐須還押

一名中四男生涉嫌冒認銀行職員，隨機致電推銷低息貸款計劃，其後更自製律師樓貸款協議書，誘使他人轉帳貸款保證金，但最終無法獲得借貸，案中涉及7名受害人，涉款超過24.5萬港元。該男生昨（3日）被捕，被落案起訴7項串謀欺詐罪，今（4日）被押解往沙田法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至4月8日再訊，以便進行認人手續。裁判官拒絕辯方的保釋申請，候訊期間被告須還押。

16歲姓黃被告，報稱是學生。控罪指他於今年2月某日至4月1日期間，在香港串謀其他不知名人士，詐騙李志鵬、黃子然、陳兆麟、趙柏輝、吳可、李鎮汶及林長勝，虛假地聲稱他們的貸款申請現正由「陳銘傑、何傳經律師事務所」辦理，並分別需要46,064港元、35,748 港元、27,040 港元、35,448 港元、27,396 港元、32,888港元、41,298 港元，作為該項貸款申請的保證金，從而導致並誘使他們支付該筆款項，或將款項轉賬到一個由Yeung Man-tai持有的匯豐銀行戶口，或2個分別由Hung Ling Chung和Lin H.S.持有的中國銀行戶口。

據了解，警方早前先後接獲多宗低息貸款騙案，遂展開調查，並鎖定目標疑犯。當其中一名事主李志鵬準備過數時，警員隨即上前，暫停該筆轉帳，同時拘捕被告。據悉，有證據顯示被告曾在文具店要求列印有關的貸款文件，警方則不排除涉及集團式詐騙。

案件編號：STCC 460/2022